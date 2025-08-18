تحديد موعد إقامة الدور الثاني لبطولة الأندية العراقية لكرة السرعة

شفق نيوز- بغداد

حدد الاتحاد العراقي المركزي لكرة السرعة، موعد إقامة الدور الثاني لبطولة أندية ومؤسسات العراق للعبة، فيما أصدر اعماماً بالتعليمات لجميع الفرق المشاركة.

وذكر الاتحاد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه تقرر إقامة الدور الثاني لبطولة أندية ومؤسسات العراق بكرة السرعة للمدة من (25 - 27 من أيلول المقبل)، على أن يتم تحديد مكان إقامة البطولة لاحقاً.

ودعا الأندية والاتحادات الفرعية المشاركة إلى "تقديم كشوفات الفرق واعداد اللاعبين لغرض إكمال الإجراءات التنظيمية واعتمادها بالمشاركة بحسب ما تم إقراره في النظام الأساسي للاتحاد، وبما يتوافق مع قانون الاتحادات الرياضية رقم (24) لسنة 2021".

يذكر أن نتائج هذه البطولة ستكون هي المعيار الرئيس لاختيار تشكيلة المنتخب الوطني المشارك في بطولة العالم السادسة والثلاثين لكرة السرعة والمقرر إقامتها في الهند مطلع تشرين الثاني المقبل.