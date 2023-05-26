تحديد موعد إعلان قائمة المنتخب العراقي لمعسكر إسبانيا

شفق نيوز/ أكد المنسق الإعلاميّ للمنتخبِ العراقي محمد عماد، يوم الجمعة، أن إعلان القائمة النهائيّة للمنتخبِ العراقي لمعسكر اسبانيا سيكون في الثاني من حزيران (يونيو) المُقبل.

ويقام المعسكر للفترة من 12-20 حزيران في مدينةِ خيريز الإسبانيّة وسيتضمن خوضَ مباراةٍ دوليّة ودية ضد منتخبِ كولومبيا في 16/6 في مدينةِ فالنسيا.

وقال عماد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "القائمةَ المُستدعاة سيتواجد فيها (25) لاعباً، وإن التجمعَ سيكون مباشرةً في إسبانيا"، موضحاً ان "الطاقم الإسبانيّ وضعَ في خياراته قائمةً أوليةً ضمت (49) لاعباً قبل اجتماعِ الملاك الإسباني النهائي في اليومين المقبلين لتحديد القائمةِ النهائية".

على صعيدٍ متصلٍ، أوضح المديرُ الإداري للمنتخبِ العراقي، مهدي كريم، أن "الإجراءاتَ الإداريّة بصدد الاكتمال وتهيئة كل ما يتعلق بمُعسكرِ إسبانيا، وتمّ التقديمُ لاستحصال تأشيرةِ الدخول (الفيزا) لجميع اللاعبين المتواجدين في القائمةِ الأولية تحسباً لأي متغيراتٍ طارئةٍ لكي تكون هناك مرونةٌ في الاختياراتِ في أي موعدٍ قبل انطلاق معسكر إسبانيا، خصوصاً أن فترةَ المنافسات لا تزال قائمةً، لذلك وضعنا في حساباتنا حتى في حال تعرض أي لاعبٍ للإصابةِ سيكون البدلاءُ جاهزين للسفر والالتحاق ببعثةِ المنتخب الوطنيّ، بالإضافةِ إلى أننا فاتحنا معظمَ الأندية التي يتواجدُ فيها لاعبونا المحترفون من أجل تفريغهم لمُعسكرِ إسبانيا، وإن كتبَ المخاطبة شملت جميعَ اللاعبين المتواجدين في القائمةِ الأوليّة".