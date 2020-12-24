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تحديد موعد زيارة لجنة الاتحاد الخليجي للعراق تمهيدا لإستضافة خليجي 25

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-24T06:45:45+0000
تحديد موعد زيارة لجنة الاتحاد الخليجي للعراق تمهيدا لإستضافة خليجي 25

شفق نيوز/ كشف نائب رئيس الهيئة التطبيعية شامل كامل يوم الخميس عن ماتمخض عنه اجتماع الاتحاد الخليجي لكرة القدم بشأن شرط موافقته لاستضافة العراق بطولة خليجي 25 المقبلة .

وقال كامل لشفق نيوز ان موعد زيارة اللجنة المكلفة من قبل الاتحاد الخليجي حدد يوم  ٢٦ من شهر كانون الثاني من العام المقبل .

 واضاف ان الاتحاد شكل لجنة خاصة لزيارة العراق برئاسة الدكتور حميد من اليمن.

واوضح ان الزياره ستتزامن مع مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره الكويتي في ٢٧ من شهر كانون الثاني المقبل .

وتابع ان من اهم  الشروط التي وضعها الاتحاد الخليجي قبل الموافقة على استضافة البصرة لبطولة خليجي 25  هي : التأكيد من صلاحية الملعب الرئيسي وملاعب التدريب ، وفنادق خمس نجوم  ، والجانب الامني .

وشكل اتحاد الخليج العربي بالتنسيق مع تطبيعية اتحاد الكرة العراقي لجنة تفتيش للقيام بزيارة استطلاع لملاعب العراق قريبا.

وتعهد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، يوم الاثنين (21 كانون الأول 2020)، بتنظيم "مبهر" لبطولة كأس الخليج بدورته الـ25 في الملاعب العراقية، مشيرا الى ان الجمهور العراقي سيكون عنصرا فاعلا في نجاح هذه البطولة.

وقال درجال المتواجد حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "العراق ينوي تقديم النسخة الجديدة من بطولة خليجي 25 في البصرة بطريقة مبهرة، لا سيما في ظل وجود جماهير كبيرة ستكون السبب الأول لإنجاح هذه البطولة التي تحتل مكانة كبيرة في نفوس الجماهير العراقية والخليجية".

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