تحديد موعد زيارة اللجنة الدولية بخصوص انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، عن تحديد موعد زيارة لجنة تقصي الحقائق الدولية، من قبل الاتحادين الدولي والآسيوي، بخصوص انتخابات اللجنة التنفيذية للاتحاد العراقي.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم بعثا كتاباً بخصوص انتخابات اللجنة التنفيذية للاتحاد العراقي لكرة القدم، والمقرر إقامتها في 16 أيلول/سبتمبر المقبل، والتي تضمنت تحديد موعد زيارة لجنة تقصي الحقائق في يوم 30 أيلول/سبتمبر المقبل".

وأوضح أن "الاتحادين الدولي الآسيوي أشارا من خلال أمين عام الاتحاد محمد فرحان، إلى رسالة رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم المؤرخة في 24 آب/أغسطس 2025 بخصوص الطلب المقدم من عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لعقد اجتماع استثنائي لغرض تعيين بدلاء للجنة الانتخابات ولجنة الاستئناف الانتخابية".

وذكر الاتحاد الدولي، بحسب البيان، أن "محتوى رسالتنا المشتركة المؤرخة في 16 آب/أغسطس 2025، والتي طلبت فيها فيفا والاتحاد الآسيوي بشكل محدد من الاتحاد العراقي أن يعلق فوراً، وحتى إشعار آخر، العملية الانتخابية الجارية، وبناءً على هذا التوجيه، ترى فيفا والاتحاد الآسيوي أنه لا ينبغي عقد مثل هذا الاجتماع للجنة التنفيذية".

واضاف إن تعيين أعضاء اللجان الانتخابية يُشكّل جزءًا أساسيًا من العملية الانتخابية، وبالتالي فإنه يندرج ضمن نطاق التعليق المذكور أعلاه للعملية الانتخابية. والمضي في مثل هذه التعيينات سيكون متعارضًا مع توجيهات فيفا والاتحاد الآسيوي.

وشددت فيفا والاتحاد الآسيوي، كما جاء في البيان، على أهمية الحفاظ على الاستقرار داخل الاتحاد العراقي لكرة القدم، وإعطاء الأولوية لمصالح الاتحاد.

وتابعت بالقول إن اللجنة التنفيذية الحالية وإدارة الاتحاد العراقي تتحمل مسؤولية كبيرة في تطوير كرة القدم في العراق، مع ضمان التحضير والمشاركة المناسبة للمنتخبات الوطنية العراقية المختلفة في مسابقات فيفا والاتحاد الآسيوي.

ويوم 26 آب/أغسطس الجاري، طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من الاتحاد العراقي للعبة، تعليق انتخاباته حتى إشعار آخر.

وأرجع الاتحاد الدولي "الفيفا" طلبه هذا في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى "من أجل حماية نزاهة وسلامة سلوك العمليات الانتخابية للاتحاد العراقي لكرة القدم والتي تؤدي إلى انتخاب اللجنة التنفيذية للاتحاد العراقي لكرة القدم المقرر إجراؤها خلال المؤتمر الانتخابي الاستثنائي للاتحاد العراقي لكرة القدم في 16 أيلول/ سبتمبر 2025".

وأشار البيان إلى أن "الاتحادين الدولي والآسيوي، سيقومان بتنظيم بعثة تقصي حقائق مشتركة إلى العراق خلال شهر أيلول/ سبتمبر 2025، ستشمل هذه البعثة اجتماعات مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الاتحاد العراقي لكرة القدم.