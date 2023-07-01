تحديد موعد ربع نهائي وختام كأس العراق والدوري الممتاز

شفق نيوز/ أكدت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة العراقي مواعيد انتهاء الدوري العراقي الممتاز ومواعيد دوري ربع ونصف نهائي والمباراة النهائية لبطولة كأس العراق لكرة القدم للموسم 2022-2023.

وقال عضو لجنة المسابقات نجم الأوسي لوكالة شفق نيوز، إن موعد انطلاق دور ربع نهائي كأس العراق سيكون في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، وتستمر بعدها منافسات دور النصف النهائي على ان تكون المباراة النهائية في الثاني او الثالث من شهر آب المقبل.

واشار الى ان اللجنة حددت موعد انتهاء الدوري العراقي الممتاز للموسم 2022-2023 والذي سيكون ما بين العشرين والحادي والعشرين من الشهر الجاري.

وأكد الاوسي انه لا توقفات خلال الجولات المتبقية من منافسات الدوري العراقي الممتاز وانها مستمرة حتى الموعد الذي حدد له.

وكان عقد المتأهلين لمنافسات الدور ربع النهائي (دور الثمانية)، من منافسات بطولة كأس العراق للموسم الحالي 2022/ 2023 اكتملت، بتأهل ثمانية فرق هي الزوراء والقوة الجوية والطلبة واربيل والكرخ ونفط ميسان والحدود والبحري.