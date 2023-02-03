تحديد موعد انطلاق إياب دوري الكرة الشاطئية لمجموعتي الفرات الأوسط والجنوبية وعقوبات للمخالفين

شفق نيوز/ حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، موعد انطلاق إياب دوري الكرة الشاطئية في مجموعة الفرات الأوسط، والمجموعة الجنوبية، فيما شددت على توافر شروط معينة للفرق المشاركة أو معاقبة الفرق المخالفة بعدم المشاركة.

وقالت لجنة كرة الصالات والشاطئيّة في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنها "حددت موعد انطلاق دوري الكرة الشاطئيّة (مجموعة الفرات الأوسط) و (المجموعة الجنوبية)، إذ تنطلق مرحلةُ الإياب لفرق المجموعة الجنوبيّة يوم (16/2/2023).

كما دعت اللجنة أنديةَ الفرات الأوسط الى "حضور المؤتمر الفني الذي سيعقد في مقر الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم يوم الأحد الموافق (5/2/2023) في الساعةِ الثانية ظهراً لإجراء القرعة".

وأكدت اللجنة على "ضرورةِ توفر جميع الشروط المطلوبة مثل (إجازة التأسيس وتعيين ملعب وإكمال الكشوفات الخاصّة بالجهازين الفنيّ والإداريّ واللاعبين)، مع جلب كتابِ مشاركة، وفي حال عدم توفر أي شرطٍ من الشروط أعلاه يحرم الفريقُ من المشاركة".

وتم الاتفاقُ، وفقا للبيان، على "انطلاق دوري مجموعة الفرات الأوسط يوم (20/2/2023)، على أن تنطلق الأدوارُ النهائيّة لدوري الكرة الشاطئية يوم (10/3/2023)".