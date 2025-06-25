تحديد موعد انطلاق منافسات الدور الثاني لبطولة أندية العراق بكرة السرعة

شفق نيوز/ حدد الاتحاد العراقي المركزي لكرة السرعة، يوم الأربعاء، موعد ومكان انطلاق منافسات بطولة أندية ومؤسسات العراق بكرة السرعة.

وأفاد المتحدث باسم اتحاد كرة السرعة علي حمزة الربيعي في تصريح لوكالة شفق نيوز، بتحديد الثاني من شهر تشرين الأول المقبل موعدا لانطلاق منافسات الدور الثاني لبطولة اندية ومؤسسات العراق بكرة السرعة، مضيفا ان منافسات البطولة ستشهد مشاركة عشرات الفرق من بغداد وبقية المحافظات وستستمر حتى الرابع من الشهر نفسه.

وأشار إلى أن، الدور الثاني من بطولة اندية ومؤسسات العراق بكرة السرعة سيقام على قاعة نادي الفتوة في منطقة باب جديد بالجانب الأيمن لمدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وأوضح الربيعي أن، هذه البطولة ستمثل حافزا للاعبي المنتخب الوطني للاستعداد بشكل أمثل للمشاركة في بطولة العالم السادسة والثلاثين والمقرر إقامتها في الهند مطلع تشرين الثاني المقبل.