تحديد موعد انطلاق دوري كرة الصالات الممتاز للموسم 2021-2022

شفق نيوز/ أعلنت لجنة كرة الصالات في الهيئة التطبيعية، يوم الخميس، منهاجها الكروي لموسم 2021/2022.

وحددت اللجنة يوم الثامن من تشرين الاول المقبل موعداً لإنطلاق الدوري الممتاز للعبة، في حين حددت المؤتمر الفني لبطولتي الدوري والكأس في العشرين من أيلول المقبل، على أن يكون الخامس من تشرين الأول موعداً أخيراً لتسلم الكشوفات.

كما أعلنت اللجنةُ هبوط ناديي "اوروك" و"بلدية الناصرية"، إلى الدرجة الأولى، وتأهل ناديي (الظفر والمرور) إلى مصاف أندية الدوري الممتاز.

ودعت لجنة كرة الصالات الأندية الراغبة بالمشاركة في بطولة الكأس الى إرسال طلباتهم لمقر اللجنة في الهيئة التطبيعية.

وكان فريق نادي نفط الوسط لكرة الصالات توج بلقب الدوري العراقي الممتاز للصالات بالمركز الاول للموسم 2020-2021.