تحديد موعد انطلاق دوري الكرة الشاطئية بضيافة بغداد وبابل

شفق نيوز/ حددت لجنة الصالات والشاطئية في الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، موعد انطلاق دوري الكرة الشاطئية للموسم المقبل.

وقال صبحي رحيم رئيس لجنة الصالات والشاطئية في الهيئة التطبيعية لوكالة شفق نيوز؛ إن "اللجنة عقدت اجتماعاً في مقر اتحاد الكرة بشأن تحديد آلية ومكان الدوري، وتم الاتفاق على الموعد ومكان اقامة المنافسات وجميع الترتيبات الخاصة بنجاحه".

وأضافَ رحيم؛ أن "اللجنة قررتْ إقامة الدوري بنظام التجمع في بغداد وبابل، وبواقع مجموعتين، على أن تقام الأدوار النهائية في العاصمة بغداد".

واشار الى ان "لجنة الصالات والشاطئية في الهيئة التطبيعية حددت الحادي والعشرين من تشرين الثاني المقبل موعدا لانطلاق دوري الكرة الشاطئية للموسم 2020 / 2021".