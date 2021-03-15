تحديد موعد انطلاق دوري الكرة الشاطئية

شفق نيوز / حددت لجنة الصالات والشاطئية في الهيئة التطبيعية، يوم الاثنين المقبل، موعدا لانطلاق دوري الكرة الشاطئية (مجموعة بغداد) للموسم 2020 / 2021.

وقالَ عضو اللجنة علي كاظم، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة حصلت على موافقة الهيئة التطبيعية بعودة منافسات الدوري مع ضرورة تطبيق شروط الصحة والسلامة، وتم الاتفاق على الموعد وتهيئة جميع مستلزمات نجاحه".

وأعرب كاظم، عن أمله بأن يكون "استئناف الدوري نقطة تحول في مسار اللعبة وتطويرها، بما يخدم مشوار المنتخب الوطني، ويعزز من حضوره في البطولات العربية والقارية، وخطوة لاكتشاف الطاقات والمواهب الشابة".

وتابع "نسعى إلى مواصلة العمل بهمة عالية لإظهار الدوري بأفضل صورة من النواحي الفنية والإدارية والتنظيمية”.

وكانت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية، قد أعلنت استئناف الدوري التأهيلي للدرجة الأولى لكرة القدم، الاثنين المقبل، بعد الحصول على الموافقات الرسمية من قبل وزارة الشباب والرياضة والتطبيعية، ووفقا لضوابط وتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة.