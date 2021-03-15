سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تحديد موعد انطلاق دوري الكرة الشاطئية

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-15T06:29:40+0000
تحديد موعد انطلاق دوري الكرة الشاطئية

شفق نيوز / حددت لجنة الصالات والشاطئية في الهيئة التطبيعية، يوم الاثنين المقبل، موعدا لانطلاق دوري الكرة الشاطئية (مجموعة بغداد) للموسم 2020 / 2021.

وقالَ عضو اللجنة علي كاظم، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة حصلت على موافقة الهيئة التطبيعية بعودة منافسات الدوري مع ضرورة تطبيق شروط الصحة والسلامة، وتم الاتفاق على الموعد وتهيئة جميع مستلزمات نجاحه".

وأعرب كاظم، عن أمله بأن يكون "استئناف الدوري نقطة تحول في مسار اللعبة وتطويرها، بما يخدم مشوار المنتخب الوطني، ويعزز من حضوره في البطولات العربية والقارية، وخطوة لاكتشاف الطاقات والمواهب الشابة".

وتابع "نسعى إلى مواصلة العمل بهمة عالية لإظهار الدوري بأفضل صورة من النواحي الفنية والإدارية والتنظيمية”.

وكانت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية، قد أعلنت استئناف الدوري التأهيلي للدرجة الأولى لكرة القدم، الاثنين المقبل، بعد الحصول على الموافقات الرسمية من قبل وزارة الشباب والرياضة والتطبيعية، ووفقا لضوابط وتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة.

related

درجال وبنيان يفتتحان ثلاثة ملاعب للكرة الشاطئية

Date: 2021-01-01 15:18:18
درجال وبنيان يفتتحان ثلاثة ملاعب للكرة الشاطئية

لجنة كرة الصالات والشاطئية تدعو الاندية لتثبيت مشاركتها بالدوري الممتاز

Date: 2021-01-12 09:40:48
لجنة كرة الصالات والشاطئية تدعو الاندية لتثبيت مشاركتها بالدوري الممتاز

تحديد موعد انطلاق دوري الكرة الشاطئية بضيافة بغداد وبابل

Date: 2020-11-10 11:23:07
تحديد موعد انطلاق دوري الكرة الشاطئية بضيافة بغداد وبابل

انطلاق دوري "الشاطئية" العراقي بفوزين للجيش والحدود.. صور

Date: 2020-12-10 16:48:05
انطلاق دوري "الشاطئية" العراقي بفوزين للجيش والحدود.. صور

فوز مصافي الوسط وشباب العدل في دوري الكرة الشاطئية

Date: 2020-12-14 17:47:03
فوز مصافي الوسط وشباب العدل في دوري الكرة الشاطئية

الحدود والجيش يقتحمان دوري الكرة الشاطئية العراقي

Date: 2020-12-15 16:15:35
الحدود والجيش يقتحمان دوري الكرة الشاطئية العراقي

المصافي يتغلب على الحمايات في دوري الكرة الشاطئية العراقي

Date: 2020-12-16 16:46:26
المصافي يتغلب على الحمايات في دوري الكرة الشاطئية العراقي