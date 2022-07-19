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تحديد موعد انطلاق دوري الصالات وتحديد آلياته

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-19T12:02:21+0000
تحديد موعد انطلاق دوري الصالات وتحديد آلياته

شفق نيوز/ عقد الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مؤتمراً فنياً خاصا بدوري الدرجة الأولى لكرة الصالات، المؤهل الى الممتاز، فيما بيّن ان المنافسات ستنطلق الاحد المقبل وتم تقسيم الفرق الى مجموعتين.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن المؤتمرُ الفنيّ عقد في مقرّ اتحاد الكرة، وبحضور رئيسِ لجنة كرة الصالات والشاطئيّة (علي عبد الحسين) وأعضاء اللجنة، وممثلي الأنديةِ الثمانية المتأهلة، وقد أجريت القرعة ووزعت الفرقُ فيها على مجموعتين كل مجموعة ضمت أربعةَ فرق، وبنظام الدوري لمرحلةٍ واحدةٍ، يتأهلُ أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي".

وأضاف البيان أن "القرعةُ أوقعت أندية ( شباب البصري - البلدي - آليات الشرطة - بازوايا ) في المجموعةِ الأولى، في حين وقعت أندية ( اوروك - الحشد - بلدية البصرة - الفتوة ) في المجموعةِ الثانية"، مبيناً أن "قاعةُ الشباب خصصت لاستضافةِ مباريات المجموعةِ الثانية، وقاعة الأعظمية لمبارياتِ المجموعة الأولى".

وتابع اتحاد الكرة أن "المنافساتُ ستنطلق يوم الأحد الموافق (24/7/2022)، وتستضيف قاعة الأعظمية مباراة شباب البصري وبازوايا في الساعةِ الخامسة عصراً، ويلتقي فريق البلدي مع آلياتِ الشرطة في تمام الساعةِ السابعة مساءً، وتحتضن قاعةُ الشباب مباراة اوروك والفتوة والمواجهة الثانية بين الحشد الشعبي وبلديةِ البصرة في الساعة السابعةِ مساءً".

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