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تحديد موعد انطلاق دوري الصالات والشاطئية

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-14T13:40:25+0000
تحديد موعد انطلاق دوري الصالات والشاطئية

شفق نيوز/ حددت لجنةُ كرة الصالات والشاطئية في الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، يوم الخميس، موعد انطلاق منافسات الدوريين في الشهر المقبل.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها حددت يوم الأربعاء المقبل العشرين من الشهر الجاري، موعداً لعقد المؤتمر الفني لأندية الدوري الممتاز لكرة الصالات في مقر الاتحاد، على أن ينطلق الدوري في الأول من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وأشار إلى أنها حددت الثالث من الشهر المقبل موعداً لعقد المؤتمر الفني لأندية الدوري الممتاز للكرة الشاطئية، ويكون موعد انطلاق الدوري في الخامس عشر من الشهر المقبل.

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