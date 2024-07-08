تحديد موعد انطلاق دوري السيدات لكرة الصالات

شفق نيوز/ قررت اللجنةُ النسوية في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم، انطلاقَ دوري السيدات لكرة الصالات في 25 من شهر تموز/يوليو الجاري، في العاصمة بغداد بمشاركةِ (11) فريقاً.

وقالت رئيس اللجنة النسوية الدكتورة نبراس كامل، إن اللجنة النسويّة عقدت اجتماعها، اليوم الاثنين في مقر الاتحاد، حيث حددت يوم 24 من الشهر الحالي موعداً لإقامةِ المؤتمر الفنيّ الخاص بدوري السيدات لكرة الصالات، والذي سيجري بنظام التجمع (دوري عام)، على أن يُسجلَ كل فريق من فرق الأندية الـ(15) في قائمةِ كشوفات اللاعبات المقدمة إلى اللجنة.

وأضافت كامل، أن "اللجنة أقرت في اجتماعها أيضاً بِعدم إشراك أي فريقٍ مشارك للاعبات المحترفات من خارج البلاد، بمقابل إلزام الفرق بإشراك لاعبة دون سن (18 عاماً) ضمن التشكيلة الأساسية المشاركة في كل مباراة، أي تواجد لاعبةٍ واحدةٍ من ضمن خمس لاعبات أساسيات، وذلك بهدف التشجيع على خلق قاعدةٍ من اللاعبات الشابات ودعمهن مستقبلاً".

يشار إلى أن فريقَ نفط الشمال أحرز لقبَ دوري الصالات للموسم الماضي 2022/ 2023، فيما نال فريق الزوراء المركز الثاني، وحصل فريق القوة الجوية على الترتيبِ الثالث.