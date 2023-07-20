تحديد موعد انطلاق دوري السيدات العراقية للساحات المكشوفة

شفق نيوز / قررت اللجنة النسوية في الاتحادِ العراقي لكرةِ القدم، إقامةَ دوري الساحات المكشوفة للسيداتِ للموسم 2023-2024.

وأكد عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد، رشا طالب، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "اللجنة النسوية قررت إقامة دوري الساحات المكشوفة للسيدات في مطلع شهر أيلول المقبل، وحددت يوم 15 من شهر آب المُقبل موعداً لانتهاء الانتقالاتِ الصيفية".

يذكر أن فريق نفط الشمال، قد توج ببطولة الدوري النسوي للساحات المكشوفة للموسم الماضي، وذلك بعد فوزه على فريق فتاة نينوى بسبعة أهداف لهدف، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الشعب الدولي.