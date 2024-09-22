تحديد موعد انطلاق خليجي 26

شفق نيوز/ حدد المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، يوم الأحد، موعد انطلاق بطولة خليجي 26، المقررة في الكويت.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم اجتماعًا برئاسة حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد، في مقر الاتحاد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وجرى خلال الاجتماع، مناقشة عدة موضوعات مهمة مدرجة على جدول الأعمال، من بينها اعتماد محضر الاجتماع السابق وتقرير الزيارة الأخيرة لوفد اللجنة التفقدية لدولة الكويت، حيث ستستضيف بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26” التي ستقام في الفترة من 21 ديسمبر 2024 إلى 3 يناير 2025.

كما ناقش المجتمعون، الاستعدادات الجارية والتفاصيل التنظيمية المتعلقة بالبطولة، لضمان نجاح استضافة الحدث الكروي المهم، بما في ذلك استعدادات البنية التحتية والمنشآت الرياضية، وقد تم الإشادة بجهود اللجنة التفقدية وحرصها على تهيئة الظروف المثلى للمنتخبات المشاركة والجماهير.

في ختام الاجتماع، تمت مناقشة ما استجد من أعمال بما يخص شؤون البطولة وغيرها من الأمور التنظيمية التي تخدم مستقبل كرة القدم الخليجية.