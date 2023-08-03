تحديد موعد انطلاق بطولات كرة الصالات والشاطئية وهذه نتائج مباريات السلة النسوية

شفق نيوز / حددت لجنة الصالات والشاطئيّة في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، يوم الخميس، موعدَ انطلاق بطولاتها لموسم 2023/2024، فيما حقق كل من غاز الشمال وسابيس وسنحاريب الفوز في بطولة العراق لكرة السلة النسوية.

وجاء في بيان لاتحاد كرة الصالات ورد لوكالة شفق نيوز، أن مواعيد انطلاق البطولات حددت وفق الآتي:

- انطلاق دوري كرة الصالات الممتاز يوم 20/10/2023، وبعدد 16 فريقا.

- انطلاق كأس العراق للصالات يوم 9/9/2023، وبمشاركة أندية الدرجة الأولى والممتازة.

- إقامة مباراة كأس السوبر للشاطئية يوم 15/9/2023.

- انطلاق دوري الشباب لكرة الصالات يوم 2023/11/15.

-انطلاق دوري الدرجة الأولى للاتحادات الفرعية للصالات يوم 2023/12/1

- انطلاق دوري الكرة الشاطئية يوم 1/11/2023.

- قرعة دوري الصالات يوم 2023/9/8.

- قرعة كأس الصالات يوم 22/8/2023.

إلى ذلك، جرت في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، ثلاث مواجهات في الجولة الثالثة لبطولة العراق للنساء لكرة السلة، بمشاركة ستة أندية.

وفاز نادي غاز الشمال على أفروديت بنتيجة (67-46)، بينما حقق نادي سابيس الفوز على نادي آكاد عنكاوا بنتيجة (77-68)، في حين تفوق نادي سنحاريب على دربندخان بنتيجة (67-48) ضمن بطولة العراق للنساء.

وكان الاتحاد العراقي لكرة السلة، قد سمح في خطوة غير مسبوقة بمشاركة لاعبة محترفة واحدة مع الفرق التي تخوض منافسات بطولة العراق للسيدات.