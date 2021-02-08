تحديد موعد انطلاق المرحلة الثانية من الدوري الممتاز

شفق نيوز/ اجتمعت لجنة المسابقات، يوم الاثنين، في مقر الاتحاد، بحضور رئيس اللجنة حيدر عوفي، وأصدرت عددا من القرارات التي تخص تحديد موعد انطلاق المرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ ، ودعوة الاندية لمناقشة آلية دوري الشباب.

وقررت اللجنة خلال الاجتماع، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيو، ما يلي:

١- انطلاق المرحلة الثانية/ الجولة الاولى لدوري الكرة الممتاز بتاريخ (١٩-٢).

٢- يسمح لكل نادٍ مشارك في الدوري الممتاز والدرجة الاولى بإضافة خمسة لاعبين على الكشوفات خلال فترة الانتقالات.

٣- استضافة ممثل واحد عن كل نادٍ مخول بكتاب رسمي لحضور اجتماع مناقشة آلية دوري الشباب للدوري الممتاز لفرق بغداد يوم غد الثلاثاء الساعة الواحدة ظهرًا.