تحديد موعد انطلاق المرحلة الثانية لدوري السلة الممتاز للسيدات

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم الأحد، ان عن تحديد موعد انطلاق المرحلة الثانية من منافسات دوري السلة للسيدات في الـ25 من الشهر الجاري في محافظة دهوك بإقليم كوردستان.

وقال حسين العميدي رئيس الاتحاد لوكالة شفق نيوز ان الاتحاد سمح في هذا الموسم بالتعاقد مع محترفتين بدلا عن واحدة هذا الموسم بغية تطوير الأداء للاعبات العراق بعد الاختلاط والاندماج مع لاعبات على مستوى عالٍ .

واشار الى ان المرحلة الاولى ستختتم اليوم الاحد في اربيل بإقامة اخر مباراتين ضمن الجولة الخامسة حيث يلتقي في الخامسة عصراً فريقا غاز الشمال مع سنحاريب وفي الساعة السابعة والنصف تقام المباراة الاخيرة بين فريقي اكاد عنكاوا وسيباس.

وتقام منافسات دوري السلة الممتاز للسيدات بمشاركة أندية غاز الشمال وأفروديت وسنحاريب وسابيس واكاد عنكاوا.