تحديد موعد انطلاق الدوري العراقي الرديف لفرق الممتاز والدرجة الأولى

شفق نيوز / حددت لجنةُ المسابقات في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، يوم 15 من شهر آذار/مارس المقبل، موعداً لانطلاقِ الدوري الرديف لفرق الدوري الممتاز للموسم (2022-2023)، وعلى أن يتم تسليم الكشوفات الخاصّة باللاعبين في الأول من الشهر نفسه.

وقررت لجنةُ المسابقات، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انطلاقَ دوري رديف فرق الدرجة الأولى في عموم العراق لموسم (2023/2022) في 25 من شهر آذار، على أن يكون آخرُ موعد لتسليم كشوفاتِ اللاعبين يوم 10 من الشهر نفسه، وتم تحديد جوائز مالية للفرق الفائزة، وكما يلي:

1. الفائز الأول ( 75) مليون دينار عراقي .

2. الفائز الثاني (50) مليون دينار عراقي.

3. الفائز الثالث (25) مليون دينار عراقي.

في السياق، حددت لجنةُ المسابقات الأول من شهر آذار المقبل، موعداً لانطلاقِ تصفيات المناطق (الشماليّة، الغربيّة، الفرات الأوسط، الجنوبيّة) باستثناء بغداد، لفرق دوري الدرجة الثانية المؤهلة لمصافِ دوري الدرجة الأولى للموسم 2022-2023 .

ودعت اللجنة، الاتحاداتَ الفرعيّة في المُحافظاتِ كافة، إلى تسليم الكشوفاتِ الخاصّة بلاعبي الأندية المتأهلة إلى قسم المُسابقاتِ يوم 20 من شهر شباط الحالي، كحدٍ أقصى لغرض الإسراعِ بإصدار الباجاتِ الخاصّة بالفرقِ المُشاركة.