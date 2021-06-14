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تحديد موعد انطلاق الجولة الـ32 من الدوري العراقي الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-14T05:51:32+0000
تحديد موعد انطلاق الجولة الـ32 من الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ أعلنت لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، يوم الاثنين، موعد استئناف الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم بانطلاق جولتها الـ 32.

وقال حيدر عوفي رئيس لجنة المسابقات لوكالة شفق نيوز؛ ان "مباريات الجولة الـ 32 تنطلق بعد انتهاء منتخبنا الوطني من مهمته في التصفيات الاسيوية المزدوجة ، مبينا ان يوم الاحد الموافق 20 من الشهر الحالي موعدا لانطلاق المنافسات باقامة ثلاث مواجهات".

واضاف عوفي؛ أن "المباراة الاولى ستقام على ملعب التاجي ببغداد بين فريقي نادي الحدود وضيفه نادي نفط ميسان في الساعة الخامسة الا ربع عصراً، وعلى ملعب كربلاء الدولي يستضيف فريق نادي نفط الوسط فريق نادي الصناعات الكهربائية في الساعة السابعة والربع مساءً، ويضيف فريق نادي الطلبة على ملعب الشعب الدولي فريق نادي اربيل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً".

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