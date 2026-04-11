تحديد موعد انطلاق الجولة الـ 29 من الدوري العراقي الممتاز بمواجهات حاسمة

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، عن تحديد يوم الثلاثاء المقبل، موعداً لانطلاق منافسات الجولة الـ 29 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، حيث ستقام عشر مباريات جميعها في يوم واحد.

وتشهد الجولة مواجهات قوية، حيث يلتقي فريق نفط الجنوب مع ضيفه عفك على ملعب المدينة الرياضية الثاني في البصرة، فيما يستضيف المصافي فريق ميسان على ملعبه، ويواجه فريق البحري ضيفه البيشمركة على ملعب نادي البحري، بينما يستضيف نفط الوسط فريق الناصرية على ملعب الكوفة.

وكذلك يلتقي الجيش مع فريق الحدود على ملعبه، ويستضيف الحشد الشعبي فريق كربلاء على ملعب نادي النفط، ويواجه الكاظمية ضيفه الجولان المتصدر على ملعبه، ويستضيف الاتصالات فريق الرمادي على ملعب 5000 متفرج في بغداد، ويلتقي الفهد مع فريق الحسين على ملعب الصوفية، فيما يواجه غاز الشمال ضيفه نفط البصرة على ملعبه.

‏وما زال الصراع يشتد على الصدارة إذ تتنافس ثلاث أندية للحصول على بطاقتي التأهل إلى دوري نجوم العراق، حيث يتصدر فريق الجولان ترتيب فرق الدوري العراقي الممتاز بعد انتهاء الجولة الـ 28 برصيد 63 نقطة، يليه فريق غاز الشمال برصيد 57 نقطة، ثم الحدود ثالثاً برصيد 51 نقطة، ويأتي كربلاء رابعاً برصيد 45 نقطة، ما يجعل الجولة المقبلة حاسمة في تحديد مراكز الصدارة.