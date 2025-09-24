تحديد موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة.. توقيت مثالي لجمهور العراق

شفق نيوز- مدريد

أعلنت رابطة الدوري الإسباني، يوم الأربعاء، الموعد الرسمي لمباراة قمة الدوري "الكلاسيكو" بين ريال مدريد وبرشلونة ضمن الجولة العاشرة من منافسات "لا ليغا"، فيما جاء التوقيت مثالياً للجمهور الرياضي في العراق.

وذكرت صحيفة "آس" إسبانية، أن الكلاسيكو سيقام يوم الأحد 26 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، الساعة الرابعة و15 دقيقية مساءً بتوقيت المحلي لإسبانيا، وبتوقيت العراق الخامسة و15 دقيقة مساءً، على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو،

وهذا يعني أن التقليد مستمر، بإقامة المباراة في توقيت مبكر، ليتناسب مع السوق الآسيوي.

ويمتلك قطبي كرة القدم الإسبانية جمهوراً كبيراً في العراق وتحظى مباريات الكلاسيكو بمتابعة واسعة من قبل كثيرين حيث تكتظ المقاهي بالجماهير المشجعة والتي تسفر تزامناً مع الأجواء المشحونة التي ترافق المباراة، عن مشاجرات بين جمهور الخصمين خلال وعقب انتهاء المباراة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه المباراة ستكون الأولى لتشابي ألونسو أمام الجماهير، وتحت أنظار العالم وفي مواجهة ما وصفته بـ"لعنة فليك"، إذ تمكن مدرب برشلونة هانسي فليك من الانتصار بنتائج عريضة في مباريات الكلاسيكو التي خاضها حتى الآن.

وفي آخر مباراة، فاز برشلونة في أيار/ مايو الماضي، على ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن مباريات الجولة 35 من "الليغا".

ويحتل "الميرينغي" الآن صدارة الدوري بـ18 نقطة، بينما يحتل برشلونة المركز الثاني بـ13 نقطة، ومباراة إضافية قد ترفعه إلى 16 نقطة.