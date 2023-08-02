تحديد موعد الانتقالات الصيفية والشتوية لدوري المحترفين العراقي و"الجوية" يتعاقد مع لاعبين

شفق نيوز/ حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، فترتيّ الانتقالات الصيفية والشتوية لدوري المحترفين، فيما حسم نادي القوة الجوية صفقتين لتدعيم فريقه الكروي.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فترة الانتقالات الصيفية لدوري المحترفين العراقي ستبدأ في 5 آب/ أغسطس الجاري ولغاية 5 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، فيما ستكون فترة الإنتقالات الشتوية للمدة من 5 كانون الثاني/ يناير 2024 ولغاية 5 شباط/ فبراير 2024.

من جانب آخر، تعاقدت إدارة نادي القوة الجوية مع لاعب منتخب شباب العراق ونادي الكهرباء السابق علي جاسم لموسم واحد، كما تعاقدت مع لاعب المنتخب الأولمبي العراقي ونادي الكهرباء أيضاً، مصطفى سعدون لثلاثة مواسم.

وكان لاعب منتخب الشباب علي جاسم قد تعاقد مع نادي انطاليا سبورت التركي لأربعة مواسم، إلا أنه وبشكل مفاجئ أعلن 21 تموز/ يوليو الماضي فسخ عقده مع النادي التركي بعد إجراء أول وحدة تدريبية، دون توضيح الأسباب.