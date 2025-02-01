تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العراقي لكرة القدم

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكُرةِ القدم، يوم السبت، الاتفاقُ على إقامةِ اجتماعِ الجمعيّة العموميّةِ للاتحادِ في (2025/4/12).

جاء ذلك خلال اجتماع اعتيادي عقده المكتبُ التنفيذيّ للاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم، في مقرِّ رابطةِ دوري المُحترفين، بحُضورِ رئيسِ الاتحاد عدنان درجال، والنائبِ الأول علي جبار والنائبِ الثاني يونس محمود، وأعضاءِ المكتبِ التنفيذيّ غالب الزاملي وأحمد الموسوي ومحمد ناصر وفراس بحر العلوم والدكتور كوفند عبد الخالق وخلف جلال ورحيم لفتة، والأمينِ العامّ محمد فرحان، والأمينِ العامّ المُساعد كامل عداي.

وذكر بيان للاتحاد ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاجتماع شهد مناقشةُ القضايا المُدرجة على جدولِ الأعمال، ففي البدايةِ رحب رئيسُ الاتحادِ بالحُضورِ، متمنياً للجميع النجاحَ والموفقيةَ في تَقديمِ المُقترحاتِ والطروحاتِ المُبتغاة من أجل تَنفيذِ الأهدافِ الاستراتيجيّة المَنشودة بدقةٍ عاليةٍ".

ووفق البيان، جرى خلال الاجتماع الاتفاق على إقامةِ اجتماعِ الجمعيّة العموميّةِ للاتحادِ في (2025/4/12)، وكذلك تمت مناقشةُ سُبل إعدادِ منتخبِ الكرة الشاطئية للمُشاركةِ في الاستحقاقاتِ الدوليّةِ المُقبلة، وتوفير الأرضيةِ الصلبة لتَحقيقِ أفضل النتائج، كما تمَّ الاتفاقُ على تَشكيلِ لجنةٍ لدراسةِ عروضِ الرعاية المُقدمة للاتحادِ، والمصادقة على الأمورِ الإداريّة الخاصّة بعملِ الاتحاد.