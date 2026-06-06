تحديد موعدي وملاعب ملحق الصعود إلى دوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم تحديد موعدي وملاعب مواجهتي الملحق (البلاي أوف) المؤهل إلى دوري نجوم العراق للموسم 2026-2027.

وقال رئيس اللجنة فراس مطشر، إن مواجهتي الملحق ستجمعان بين أمانة بغداد صاحب المركز الثامن عشر في دوري نجوم العراق، وكربلاء صاحب المركز الثالث في الدوري الممتاز.

وأوضح أن مباراة الذهاب ستقام يوم 8 حزيران/ يونيو الجاري على ملعب ديالى، الذي يُعد الملعب الافتراضي لفريق أمانة بغداد، فيما تُقام مباراة الإياب يوم 13 حزيران/ يونيو على ملعب كربلاء.

وأضاف مطشر، أن الفريق الذي يحقق الأفضلية في مجموع المباراتين سيحجز البطاقة الأخيرة المؤهلة إلى دوري نجوم العراق للموسم المقبل.

وأشار إلى أنه في حال انتهت مباراتا الذهاب والإياب بالتعادل في مجموع النتيجتين، فسيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لحسم هوية الفريق المتأهل، دون خوض أشواط إضافية.

وكان فريق كربلاء قد بلغ الملحق بعد فوزه في المباراة الفاصلة على الحدود، ليضرب موعداً مع أمانة بغداد في مواجهة حاسمة لتحديد آخر المتأهلين إلى دوري نجوم العراق.