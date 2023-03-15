تحديد موعدي المباراتين المؤجلتين من بطولة كأس العراق

شفق نيوز/ كشفت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة العراقي عن موعدي اقامة المباراتين المؤجلتين من الدور 32 لمنافسات كأس العراق .

وبحسب اللجنة/ فإن المباراتين ستقام يومي الجمعة 24 والسبت 25 من هذا الشهر .

وستقام الجمعة مباراة كربلاء والصناعة في ملعب كربلاء الدولي عند الساعة 3 عصراً ، بينما يحتضن الملعب ذاته بنفس التوقيت مباراة القاسم ودهوك .

وكان عضو لجنة المسابقات في اتحاد الكرة نجم الأوسي أكد في حديث سابق لوكالة شفق نيوز، ان اللجنة لم تحدد موعد انطلاق منافسات الجولة 16 لمنافسات كأس العراق، مبينا أن اللجنة ستحدد الموعد حسب الوقت المناسب الذي لا يتقاطع مع أي نشاط كروي آخر، وفيما يخص المباراتين المؤجلتين من الدور 32 المؤهلة لدور الـ16، أكد الأوسي أن المباراتين ستقام خلال ايام الفيفا دي هذا الشهر .