تحديد مواعيد وملاعب 3 مباريات مؤجلة لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، عن مواعيد وملاعب المباريات المؤجلة لدوري نجوم العراق وعددها ثلاث مباريات.

وستقام المباريات الثلاث في 27 من الشهر الحالي، المبارة الاولى بين فريقي الزوراء ونفط الوسط وهي مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة، وستقام على ملعب الزوراء عند الساعة الخامسة مساءً.

بينما تجمع المباراة الثانية نادي زاخو وضيفه القاسم، وتقام على ملعب زاخو في الخامسة مساءً، وهي مباراة مؤجلة من الجولة السادسة.

وأخيراً يفتتح ملعب الشعب الدولي لأول مرة بعد تأهيله وترميمه بلقاء مؤجل من الجولة السادسة، يجمع نادي الكهرباء وضيفه القوة الجوية، وتنطلق صافرة اللقاء في الساعة السابعة مساءً.