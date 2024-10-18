تحديد مواعيد مواجهتي العراق أمام الأردن وسلطنة عُمان

شفق نيوز/ حدد الاتحادُ الدوليُّ لكرةِ القدم، يوم الجمعة، مواعيدَ الجولة المُقبلة (الخامسة والسادسة) للمنتخب العراقي لكرة القدم، في التصفياتِ المؤهلة لمونديال 2026.

ويخوضُ المنتخب الوطنيّ مباراته على أرضه أمام المنتخبِ الأردنيّ بتأريخ (14/11) في الساعة السابعة والربع مساءً (19:15) في لقاءٍ يحتضنه ملعبُ البصرة الدوليّ.

بينما يخوضُ المنتخب مباراته أمام نظيره العمانيّ بتأريخ (19/11) في العاصمةِ مسقط، ويحتضن اللقاء ملعبُ السلطان قابوس في الساعةِ الثامنة مساءً بتوقيتِ مسقط (20:00).