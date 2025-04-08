تحديد مواعيد مباريات نصف نهائي دوري المحترفين لكرة الصالات

شفق نيوز/ أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عن مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العراق لكرة الصالات.

وتأهلت أربعة أندية الى دور النصف النهائي لبطولة كأس العراق لكرة الصالات للموسم 2024-2025 وهي الشرطة ونفط الوسط ونفط البصرة والموارد المائية.

وحددت اللجنة يوم السبت المقبل، موعداً لإقامة مباراتي المربع الذهبي لبطولة كأس العراق.

ويواجه فريق نفط الوسط عصر يوم السبت المقبل ضيفه نفط البصرة في قاعة التضامن بمحافظة النجف.

ويواجه فريق الشرطة بالمباراة الثانية في قاعة ناديه، ضيفه الموارد المائية.

يذكر أن فريق نفط البصرة لكُرةِ الصالات، توج بلقبَ دوري المحترفين العراقي للموسم 2023 - 2024.