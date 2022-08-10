تحديد مواعيد مباريات منتخب الناشئين في بطولة كأس العرب

شفق نيوز / أصدرَ الاتحادُ العربيّ لكرةِ القدم، اليوم الأربعاء، جدولَ مباريات بطولةِ كأس العرب دون ١٧ عاماً والتي ستنطلقُ في الثالث والعشرين من الشهر الحالي في مدينةِ وهران الجزائريّة.

وستكون المباراةُ الأولى لمنتخب العراق للناشئين بمواجهةِ المغرب في الرابع والعشرين من آب الحالي، فيما ستكون المباراةُ الثانية أمام جزر القمر في السابع والعشرين من الشهر نفسه، فيما ستكون المباراةُ الثالثة أمام منتخبِ موريتانيا في الثلاثين من هذا الشهر.

وسيخوضُ منتخب الناشئين مباراتين تجريبيتين أمام منتخب الشباب في مدينةِ كربلاء المقدّسة ضمن إطارِ تحضيراته لبطولةِ كأس العرب.