تحديد مواعيد مباريات المنتخب العراقي لكرة الصالات في التصفيات الآسيوية

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة المنظمة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا لكرة الصالات، يوم الخميس، جدول مباريات المجموعتين الأولى والثانية التي تضيفها القاعة المركزية بمدينة الفجيرة الإماراتية في الفترة من الخامس ولغاية السابع من شهر نيسان المقبل.

وقال المدير الإداري للمنتخب العراقي لكرةِ الصالات، علي عيسى، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن اللجنة المنظمة لتصفيات منطقة غرب آسيا المؤهلة الى نهائيات كأس آسيا لكرة الصالات أعلنت منهاج البطولة وتوقيت ومكان إقامة المباريات التي سيضيفها مجمع زايد الرياضي في مدينة الفجيرة.

وأضاف "سيستهل منتخبنا الوطني مشواره في التصفيات بمواجهة منتخب الإمارات في الساعة الحادية والنصف من مساء يوم الثلاثاء المقبل الخامس من نيسان المقبل".

وتابع "ثم يلتقي منتخبنا في المباراة الثانية بالتوقيت نفسه منتخب البحرين في السابع من نيسان، على أن يتأهل المنتخبان الأول والثاني من كل مجموعة إلى نهائيات كأس آسيا مباشرة".

واشار عيسى الى ان "مباراة ملحق ستقام بين المنتخبين الحاصلين على المركز الثالث في المجموعتين من أجل تحديد الفريق الحاصل على البطاقة الخامسة في النهائيات".