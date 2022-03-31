سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تحديد مواعيد مباريات المنتخب العراقي لكرة الصالات في التصفيات الآسيوية

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-31T16:59:39+0000
تحديد مواعيد مباريات المنتخب العراقي لكرة الصالات في التصفيات الآسيوية

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة المنظمة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا لكرة الصالات، يوم الخميس، جدول مباريات المجموعتين الأولى والثانية التي تضيفها القاعة المركزية بمدينة الفجيرة الإماراتية في الفترة من الخامس ولغاية السابع من شهر نيسان المقبل.

وقال المدير الإداري للمنتخب العراقي لكرةِ الصالات، علي عيسى، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن اللجنة المنظمة لتصفيات منطقة غرب آسيا المؤهلة الى نهائيات كأس آسيا لكرة الصالات أعلنت منهاج البطولة وتوقيت ومكان إقامة المباريات التي سيضيفها مجمع زايد الرياضي في مدينة الفجيرة.

وأضاف "سيستهل منتخبنا الوطني مشواره في التصفيات بمواجهة منتخب الإمارات في الساعة الحادية والنصف من مساء يوم الثلاثاء المقبل الخامس من نيسان المقبل".

وتابع "ثم يلتقي منتخبنا في المباراة الثانية بالتوقيت نفسه منتخب البحرين في السابع من نيسان، على أن يتأهل المنتخبان الأول والثاني من كل مجموعة إلى نهائيات كأس آسيا مباشرة".

واشار عيسى الى ان "مباراة ملحق ستقام بين المنتخبين الحاصلين على المركز الثالث في المجموعتين من أجل تحديد الفريق الحاصل على البطاقة الخامسة في النهائيات".

related

المنتخب العراقي يصل البحرين لخوض التصفيات الآسيوية المزدوجة

Date: 2021-06-01 15:26:56
المنتخب العراقي يصل البحرين لخوض التصفيات الآسيوية المزدوجة

كرة الصالات.. 5 انتصارات وتعادل واحد بالجولة الـ12

Date: 2021-01-09 15:40:27
كرة الصالات.. 5 انتصارات وتعادل واحد بالجولة الـ12

مدرب سابق للمنتخب العراقي يوجه نصيحة لأدفوكات ويحذر: مباراتنا المقبلة صعبة ومفصلية

Date: 2021-11-09 10:59:36
مدرب سابق للمنتخب العراقي يوجه نصيحة لأدفوكات ويحذر: مباراتنا المقبلة صعبة ومفصلية

نفط الوسط يتمسك بصدارة دوري كرة الصالات الممتاز

Date: 2021-04-11 17:59:24
نفط الوسط يتمسك بصدارة دوري كرة الصالات الممتاز

نفط الوسط يتوج بدرع الدوري الممتاز للصالات

Date: 2021-07-08 18:15:52
نفط الوسط يتوج بدرع الدوري الممتاز للصالات

تعرف على تشكيلة المنتخب الاولمبي العراقي في لقاء اليوم امام المالديف

Date: 2021-10-25 13:30:12
تعرف على تشكيلة المنتخب الاولمبي العراقي في لقاء اليوم امام المالديف

العراق يُقصى على يد نظيره المنتخب التايلندي من بطولة كأس العالم لكرة الصالات

Date: 2021-05-25 13:17:17
العراق يُقصى على يد نظيره المنتخب التايلندي من بطولة كأس العالم لكرة الصالات

مدرب عراقي لكرة الصالات يقود فريق "دبا الحصن" الاماراتي للتتويج باللقب

Date: 2022-01-12 18:22:21
مدرب عراقي لكرة الصالات يقود فريق "دبا الحصن" الاماراتي للتتويج باللقب