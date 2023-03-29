تحديد مواعيد مباريات الجولة 22 من الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، مواعيد مباريات الجولة 22 من الدوري الممتاز، المقرر انطلاقها الأحد المقبل.

وستقام في اليوم الأول خمس مواجهات، اثنتان منها في الساعة الثالثة والنصف عصراً، الأولى بين فريقي الديوانية والشرطة في ملعب الشعب الدولي، والثانية في ملعب السليمانية بين فريقي نوروز وضيفه الصناعة.

هذا وتقام ثلاث مباريات في الساعة التاسعة والنصف مساءً، ويحتضن ملعب الشعب الدولي مباراة النفط وضيفه دهوك، ونفط الوسط يلاقي ضيفه الحدود في ملعب النجف الدولي، والقاسم يستضيف نفط البصرة في ملعب كربلاء الدولي.

وتتواصل مباريات الجولة 22 في اليوم التالي (الاثنين)، بإقامة ثلاث مباريات عند الساعة التاسعة والنصف مساءً، تجمع الأولى فريق زاخو وضيفه الشرطة على ملعب الأول، والطلبة يلاقي الكهرباء في ملعب الشعب الدولي، والنجف يضيف في ملعبه فريق الكرخ.

وتقام مباراتان في الساعة التاسعة والنصف مساءً يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 نيسان، يحتضن ملعب فرانسو حريري في الأولى مباراة أربيل وضيفه نفط ميسان، بينما يلتقي في الثانية فريق كربلاء وضيفه القوة الجوية على ملعب كربلاء الدولي.

ويتصدر فريق الشرطة ترتيب الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم بعد انتهاء الجولة 21، برصيد 42 نقطة، يليه القوة الجوية بالوصافة برصيد 41 نقطة، والكهرباء ثالثا بنفس رصيد الجوية لكن بفارق الأهداف، ثم الزوراء رابعا برصيد 40 نقطة، ثم الطلبة خامساً برصيد 38 نقطة.