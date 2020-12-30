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تحديد مواعيد دوري الدرجة الأولى والشباب لكرة الصالات

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-30T12:40:51+0000
تحديد مواعيد دوري الدرجة الأولى والشباب لكرة الصالات

شفق نيوز/ حددت لجنة كرة الصالات والشاطئية يوم الأربعاء مواعيد دوري الدرجة الأولى والشباب لكرة الصالات.

ووفق ما أفاد مراسل وكالة شفق نيوز فإن اللجنة حددت يوم 20/1/2021 موعدا لبدء دوري الدرجة الأولى في المحافظات وكل حسب محافظته، على أن يتأهل فريقٌ واحد من كل اربعة فرق، ومن كل خمسةِ فرق يتأهل فريقان إلى الدور الثاني الذي حدد يوم 25/2/2021 لانطلاقه.

وسيقام الدور الثاني بنظام التجمع وحسب المناطق، ويتضمن نظام المسابقة تأهل فريقين من كل منطقة إلى النهائيات التي سيحدد موعدها لاحقا.

كما ينطلقُ دوري الشباب، تولد 2003 / 2004 ، يوم 12/2/2021، والذي سيكون بنظام التجمع في محافظة أو أكثر وحسب عدد الفرق المشاركة.

ودعت لجنة كرة الصالات والشاطئية الفرق الراغبة بالمشاركة لحضور الاجتماع الموسع الذي سيعقد يوم 13/1/2021 على قاعة المؤتمرات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، مع جلب كتاب مشاركة.

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