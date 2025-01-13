تحديد مواعيد جديدة لانتخابات اللجنة الأولمبية العراقية

شفق نيوز/ قررت الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، يوم الاثنين، تأجيل المؤتمرين الانتخابيين، التكميلي والختامي، أسبوعاً واحداً لكل مؤتمر.

وجاء قرار الهيئة، لتزامن الموعد السابق مع زيارة ذكرى وفاة الإمام موسى بن جعفر (ع)، وما قد يتسبب من إزدحام مروري في العاصمة بغداد، بسبب الاجراءات الأمنية المرافقة للزيارة.

كما قررت الهيئة القضائية، أن يكون الموعد الجديد للمؤتمر الانتخابي التكميلي الأول هو يوم السبت، الموافق للأول من شهر شباط المقبل، فيما سيعقد الاجتماع الثاني، والخاص بانتخاب المكتب التنفيذي يوم السبت اللاحق، والموافق 8 شباط المقبل.