تحديد مواعيد ثلاث مواجهات مؤهلة إلى الدوري الممتاز لكرة القدم

أجرى الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، قرعة الدوري التأهيلي من الدرجة الأولى إلى الدوري الممتاز في مقر الاتحاد، بحضور ممثلي الأندية.

وحدّد الاتحاد موعد انطلاق المباريات في يوم 5 نيسان/أبريل 2026 بنظام الذهاب والإياب، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني مباشرةً إلى الدوري الممتاز، فيما يخوض صاحب المركز الثالث مباراة ملحق أمام صاحب المركز الثامن عشر من الدوري الممتاز.

وأسفرت القرعة عن ثلاث مواجهات، تجمع الأولى بين الصوفية وبلدية الموصل، والثانية بين مصافي الشمال والفرات، بينما يواجه آليات الشرطة فريق الشطرة.

كما تم إجراء قرعة "بلاي أوت" الدرجة الأولى بين السماوة والأمواج الموصلي بنظام الذهاب والإياب يومي 30 آذار/مارس و4 نيسان/أبريل، حيث يبقى الفائز في الدرجة الأولى ويهبط الخاسر إلى الدرجة الثانية.