تحديد منتصف الشهر الحالي موعداً لانطلاق دوري كرة الصالات الممتاز

شفق نيوز/ أعلنت لجنة الصالات في الاتحاد العراقي لكرةِ القدم، يوم السبت، ان الدوري الممتاز سينطلق في الخامس من الشهر الحالي.

وقررت اللجنة اعتماد 12 فريقاً للمشاركة في بطولة دوري كرة الصالات الممتاز للموسم 2021 - 2022.

والفرق المشاركة هي ، (نفط الوسط والشرطة ومصافي الوسط والقوة الجوية والجيش والجنسية وبغداد والظفر والمرور ونفط البصرة وغاز الجنوب والجنوب)، على أن تلعب الفرق بنظام الدوري العام لمرحلتين ذهاباً وإياباً، وستقام قرعة الدوري يوم الثلاثاء المقبل.

كما قررت لجنة المسابقات ان تقام المباريات كل خمسة أيام.