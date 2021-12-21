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تحديد ملاعب مباريات "دور الثمانية" لبطولة كأس العراق

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-21T11:05:02+0000
تحديد ملاعب مباريات "دور الثمانية" لبطولة كأس العراق

شفق نيوز/ أقامت لجنةُ المسابقات في الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، قرعة تحديد ملاعب مباريات دور الثمانية لبطولة كأس العراق للموسم 2021 - 2022 والتي ستلعب بنظام خروج المغلوب من مباراةٍ واحدةٍ، على أن تقام مباريات دور الأربعة بطريقة الذهاب والإياب.

وذكر بيان لاتحاد الكرة العراقي ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن قرعة تحديد الملاعب أسفرت بأن يضيف فريق زاخو في ملعبه مصافي الجنوب ويلعب الكهرباء أمام أمانة بغداد في ملعب كربلاء، ويلتقي الكرخ أربيل في ملعب الأول، ويحتضن ملعب الشعب الدولي مباراة فريقي القوة الجوية والزوراء.

ونقل البيان عن رئيس لجنة المسابقات، حيدر عوفي قوله: إن مباريات دور الثمانية ستقام في نهاية المرحلة الأولى من الدوري الممتاز أو موعد يحدد لاحقاً بشرط إقامتها في أيام فيفا دي أو الأيام الاعتيادية حسب جدول لجنة المسابقات.

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