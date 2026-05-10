تحديد ملاعب مباريات العراق في كأس آسيا 2027

شفق نيوز- الرياض

اعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا 2027 عن الملاعب الرسمية التي سيخوض عليها المنتخب العراقي مبارياته خلال البطولة.

وستستضيف المملكة العربية السعودية نهائيات كأس آسيا لأول مرة، في الفترة من 7 كانون الثاني 2027 وحتى 5 شباط 2027.

وقد قررت اللجنة تنظيم مباريات المنتخب العراقي على النحو التالي: ملعب الشباب في العاصمة الرياض، سيستضيف مباراتي العراق ضد منتخبي طاجيكستان وسنغافورة، ويتسع الملعب لحوالي 15,000 متفرج.

وملعب الأول بارك في الرياض، سيستضيف مواجهة العراق ضد منتخب أستراليا، وتبلغ السعة الإجمالية للملعب نحو 25,000 متفرج.

وسيخوض المنتخب العراقي أول مباراة مع منتخب طاجيكستان ‏يوم الاحد الموافق 10 كانون الثاني 2027.

‏بينما يلاقي منتخب أستراليا في المواجهة الثانية يوم الخميس الموافق 14 من الشهر ذاته.

‏ويختتم العراق مواجهات مجموعته بلقاء أخير أمام منتخب سنغافورة يوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر كانون الثاني 2027.

ويشارك في البطولة 24 منتخباً وقد أسفرت قرعة بطولة كأس آسيا 2027، عن وقوع المنتخب العراقي في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات أستراليا وطاجيكستان وسنغافورة.