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تحديد مطلع الشهر المقبل موعداً لالتحاق المغتربين بمنتخب الشباب العراقي

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-10T14:00:43+0000
تحديد مطلع الشهر المقبل موعداً لالتحاق المغتربين بمنتخب الشباب العراقي

شفق نيوز/ أعلن مدرب منتخب الشباب العراقي عماد محمد، يوم الاثنين، عن تحديد الشهر المقبل موعدا لالتحاق اللاعبين المغتربين بصفوف المنتخب والذي سيشارك في البطولة العربية لمنتخبات الشباب التي من المقرر إقامتها في مصر منتصف الشهر المقبل.

وقالَ محمد، إنه "تواصل مع لجنة المغتربين في الهيأة التطبيعية من أجل إكمال أوراق جميع اللاعبين المغتربين في أسرع وقت، والاستفادة من قدراتهم الفنية".

وأضاف، أن "اللاعبين المغتربين كانوا تحت أنظار اللجنة منذ فترة طويلة، وهنالك متابعة مستمرة واطلاع واضح على مستوياتهم الفنية بشكل يجعلهم إضافة مهمة لمنتخب الشباب، وسيشاركون مع الفريق لمشاهدة مستوياتهم عن قرب من قبل الملاك التدريبي".

ولفت محمد إلى ان "المغتربين سيلتحقون بتدريبات منتخب الشباب في الأول من الشهر المقبل خلال التجمع الثاني أو المعسكر التدريبي الذي سيُحدد لاحقاََ، وسيتم منح الفرصة لجميع اللاعبين قبيل الدخول في مباريات البطولة العربية".

يشار إلى أن منتخب الشباب العراقي سيشارك في البطولة العربية لمنتخبات الشباب والتي ستنطلق منتصف الشهر المقبل في مصر.

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