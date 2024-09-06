تحديد مدة غياب نجم العراق "أبو طبر"

شفق نيوز/ كشفت تقارير صحفية يوم الجمعة، عن مدة غياب مهاجم المنتخب العراقي أيمن حسين، بعد تعرضه إلى الإصابة أثناء مباراة منتخب عُمان التي جرت على ملعب البصرة الدولي، ضمن تصفيات آسيا لبطولة كأس العالم.

وذكرت قناة "الكأس" القطرية عبر حسابها الرسمي على "إكس"، أن اللاعب أيمن حسين مهاجم منتخب العراق بحالة صحية جيدة، ولا يحتاج لتداخل جراحي"، مؤكدة أنه بحاجة إلى الراحة لمدة 40 يوماً قبل العودة من جديد للملاعب رفقة أسود الرافدين.

وفاز المنتخب العراقي على نظيره المنتخب العماني بنتيجة هدف مقابل لاشيء ضمن منافسات دور المجموعات من تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم، سجله المهاجم أيمن حسين.