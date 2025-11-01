تحديد مباريات الجولة السادسة لدوري محترفي الصالات

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، عن مباريات الجولة السادسة لدوري المحترفين لكرة الصالات بإقامة عشر مباريات في بغداد وباقي المحافظات العراقية.

‏وبحسب الجدول المعلن، سيواجه فريق الجيش، ضيفه فريق مصافي الجنوب، بعد غد الاثنين، في قاعة نادي الجيش المغلقة.

‏في حين يلاقي نفط الوسط ضيفه فريق الشعبي، في قاعة الكوفة المغلقة في النجف، ‏ويستضيف فريق البحري فريق الكاظمية في قاعة المدينة الرياضية.

أما فريق المصافي، فسيواجه ضيفه فريق الاتصالات في قاعة الأول، في وقت سيلاقي فيه فريق ميسان ضيفه فريق غاز الشمال في قاعة الشهيد منتظر.

‏ويواجه فريق البيشمركة ضيفه فريق البصرة في قاعة السليمانية المغلقة، ‏بينما يستضيف فريق الحدود ضيفه فريق الرمادي في قاعة الكاظمية.

‏كما سيلاعب فريق الناصرية ضيفه نادي الحسين في قاعة ملعب الناصرية المغلقة، ‏وأخيراً يلاقي فريق كربلاء ضيفه فريق الجولان في قاعة ملعب كربلاء الدولي.