زمان ومكان مباراة العراق في الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم

شفق نيوز- بغداد

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يوم الجمعة، موعد وتوقيت وملعب مباراة المنتخب العراقي في الملحق العالمي أمام الفائز من لقاء بوليفيا وسورينام.

وسيخوض المنتخب العراقي مباراة الحسم في الملحق العالمي على ملعب مونتيري في المكسيك عند الساعة السادسة صباحا بتوقيت بغداد.

فيما تم تحديد يوم 1 من شهر نيسان 2026 موعدا لإقامة مباراة المنتخب العراقي امام الفائز من مباراة بوليفيا وسورينام.

كما حدد الاتحاد الدولي على نفس الملعب "مونتيري" إقامة مباراة بوليفيا وسورينام الفاصلة في الساعة 2 فجراً بتوقيت بغداد يوم 27 من شهر آذار 2026 والتي ستحدد نتيجتها الفريق الذي سيواجه العراق يوم 1 نيسان القادم.