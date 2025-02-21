تحديد ضوابط بطولة الخليج لقدامى اللاعبين وألوان ملابس المنتخبات

تحديد ضوابط بطولة الخليج لقدامى اللاعبين وألوان ملابس المنتخبات
شفق نيوز/ أقيم، مساء اليوم الجمعة، المؤتمرُ الفنيُّ الخاصّ بمنتخباتِ المَجموعةِ الثانية المشاركة في بُطولةِ الخليج لقدامى لاعبي كرةِ القدم بنسختها الأولى التي ستنطلق غدًا السبت، وتستمر لغاية السادس والعشرين من شهر شباط الحالي.
ومثّل العراق في المؤتمرِ، الذي احتضنته قاعةُ فندق كراون بلازا، المديرُ الإداريُّ للمنتخبِ إسماعيل محمد، ومسؤولُ التجهيزات عمار زهير لعيبي.
وتمَّ، خلال المؤتمر، تحديدُ ألوان ملابس المنتخبات، إذ سيرتدي المنتخب العراقي الطقمَ الأبيض الكامل، بينما سيرتدي حارسُ المرمى الطقمَ الأصفر الكامل في المبارياتِ الثلاث أمام اليمن والبحرين والسعودية تواليًا.
وجرى الاتفاقُ على أن تكونَ التبديلاتُ مفتوحةً بشرطِ أن يتمَّ حصرها بواقع أربع فتراتِ توقف، على أن لا تندرج التبديلاتُ ما بين شوطي المباراة ضمن فتراتِ التوقف.
وتم تحديدُ (40) دقيقةً زمنًا للمباراة، 20 دقيقةً مقسمة بين الشوطين، على أن تكونَ الاستراحةُ لمدة عشر دقائق.