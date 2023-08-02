تحديد آخر موعد لمشاركة الاندية العراقية النسوية لكرة قدم الساحات المكشوفة

شفق نيوز/ دعت اللجنة النسوية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، الأندية الراغبة بالمشاركة في دوري الساحات المكشوفة للموسم المقبل المقررة منتصف ايلول/ سبتمبر المقبل إلى إرسال كتب المشاركة للجنة النسوية أو عبر البريد الالكتروني للجنة.

وذكرت اللجنة في بيان ورد شفق نيوز، أن "آخر موعد لتسلم الكتب الرسمية هو نهاية الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء الموافق الخامس من ايلول المقبل".

كما دعت اللجنة، الراغبات بالمشاركة في الدورة التحكيميّة للمستجدات (النساء) التي تقام في مقر الاتحاد بتاريخ 30 اب/ اغسطس الجاري والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، إلى إرسال المستمسكات المطلوبة إلى مقر الاتحاد (اللجنة النسويّة)، وحسب الشروط المطلوبة وهي، أن تكون حاصلة على شهادة للمرحلة المتوسطة أقل تقدير، ومن مواليد 1995 فما فوق، وتمتلك المستمسكات الثبوتية".

يذكر أن فريق نفط الشمال، قد توج ببطولة الدوري النسوي للساحات المكشوفة للموسم الماضي، وذلك بعد فوزه على فريق فتاة نينوى بسبعة أهداف لهدف، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الشعب الدولي.