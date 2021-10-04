تحديد الـ19 من الشهر الحالي موعداً لانطلاق دوري الدرجة الأولى

شفق نيوز/ حددت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، الـ19 من الشهر الحالي موعداً لانطلاق دوري الدرجة الأولى.

وأجرت اللجنة اليوم الاثنين، قرعة دوري الدرجة الأولى للموسم 2021-2022 في مقر الاتحاد، بحضور رئيس اللجنة حيدر عوفي وبقية الأعضاء وممثلي الاندية.

وقسمت الفرق المشاركة في الدوري، البالغ عددها 24 فريقاً، على مجموعتين كل مجموعة تضم 12 فريقاً تلعب بطريقة الدوري من مرحلتين يتأهل من كل مجموعة فريقٌ الى الدوري الممتاز للموسم المقبل.

وأسفرت القرعة عن وقوع فرق الحدود والمرور وسوق الشيوخ ومصافي الجنوب والرمادي والدفاع المدني والكوفة ودهوك وعفك وميسان والعلم والصليخ في المجموعة الاولى، وضمت المجموعة الثانية فرق الصناعات الكهربائية والناصرية والجنسية وديالى والحسين وبابل والشرقاط والبحري والسماوة وغاز الشمال وكربلاء بيشمركة السليمانية.

وسينطلقُ الدوري في التاسع عشر من الشهر الحالي، إذ يلاعب في الجولة الاولى المرور سوق الشيوخ ومصافي الجنوب يواجه الرمادي والدفاع المدني يلاقي الكوفة وميسان يضيف العلم والصليخ يقابل الحدود ودهوك يلتقي عفك .

أما في المجموعة الثانية، فيلاعب الشرقاط الجنسية والبحري يلاقي الناصرية وديالى يستضيف الصناعات الكهربائية وكربلاء يلاعب فريق الحسين وبيشمركة السليمانية يلتقي السماوة وغاز الشمال يقابل بابل.

وقال رئيس لجنة المسابقات، حيدر عوفي، "على الأندية تقديم كشوفاتها في موعد أقصاه ١٠/١٤ /٢٠٢١ حتى الساعة الثانية عشرة، وترسل عبر البريد الالكتروني الرسمي للاتحاد".

وأضاف، "يتطلب من كل نادٍ اختيار ملعب مناسب لخوض المباريات ضمن منافسات الدوري وستقوم لجنة خاصة بفحص الملاعب لمعرفة صلاحيتها وجاهزيتها، وفي حالة عدم اختيار ملعب صالح فإن لجنة المسابقات هي المسؤولة عن اختيار الملاعب للفرق، ولابد من توفير سيارة إسعاف وتواجد القوات الأمنية في جميع الملاعب".