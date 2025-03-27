تحديد الخامس من نيسان موعدًا لتسمية مدرب جديد للمنتخب العراقي

شفق نيوز/ أعلن أحمد الموسوي، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العراقي لكرة القدم، إن قرار إقالة المدرب خيسوس كاسوس بات رسميًا وسيتم إخطاره بإنهاء مهامه.

وقال الموسوي في حديث للصحفيين عقب اجتماع الاتحاد: "تم تشكيل لجنة خاصة لتسوية الجوانب المالية مع كاساس، وتتألف اللجنة من: عدنان درجال، ويونس محمود، ومحمد ناصر، ورشا طالب، وجمال الأسدي.

وبيّن الموسوي أن تسمية المدرب الجديد ستتم بعد استكمال الإجراءات المالية مع كاساس، كما سيكون بعقد دائم وليس مؤقتًا، سيُعلَن رسميًا عقب اجتماع الاتحاد المقرر عقده في الخامس من نيسان المقبل.

وفي وقت سابق من مساء الخميس، قرر الاتحاد العراقي إقالة مدرب المنتخب الأول خيسوس كاساس، بشكل رسمي بعد النتائج السلبية التي خرج بها المنتخب العراقي وآخرها الخسارة أمام فلسطين 1-2 في الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

يذكر أن الشرط الجزائي المتفق عليه بين الاتحاد وكاساس هو 500 ألف دولار.