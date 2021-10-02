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تحديد الاثنين المقبل موعداً لإجراء قرعة كأس العراق ودوري الدرجة الأولى

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-02T15:39:39+0000
تحديد الاثنين المقبل موعداً لإجراء قرعة كأس العراق ودوري الدرجة الأولى

شفق نيوز/ حددت لجنةُ المسابقات في الاتحاد العراقيّ لكرة القدم موعد إجراء قرعة المرحلة الثانية من بطولة كأس العراق ودوري الدرجة الأولى للموسم 2021_2022.

وقال عضو لجنة المسابقات، علي عبيس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قرعة بطولة كأس العراق للمرحلة الثانية ستقام يوم الاثنين الموافق 4/10/2021 في الساعة الحادية عشرة صباحاً في قاعة وزارة الشباب والرياضة".

وأضاف، "ستتم إقامة قرعة دوري الدرجة الأولى للموسم 2021_2022 في نفس اليوم والمكان بتمام الساعة السادسة مساءً".

ودعا عبيس، ممثلي الأندية ووسائل الإعلام كافة لحضور قرعة بطولة كأس العراق ودوري الدرجة الأولى في المكان والزمان المحددين.

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