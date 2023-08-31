قرعة دوري الابطال.. معارك في المجموعة الأولى والسادسة وصِدام لريال مدريد وسهلة لبرشلونة

قرعة دوري الابطال.. معارك في المجموعة الأولى والسادسة وصِدام لريال مدريد وسهلة لبرشلونة
2023-08-31T16:24:34+00:00

شفق نيوز/ جرى اليوم الخميس حفل سحب قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024. 

وتقام المباراة النهائية للبطولة على ملعب ويمبلي في لندن، مطلع يونيو/حزيران 2024.

المجموعة الأولى:

بايرن ميونخ الألماني

مانشستر يونايتد الإنكليزي

كوبنهاغن الدنماركي

غلطة سراي التركي

المجموعة الثانية:

إشبيلية الإسباني

أرسنال الإنكليزي

بي إس في إيندهوفن الهولندي

لينس الفرنسي

 

المجموعة الثالثة:

نابولي الإيطالي

ريال مدريد الإسباني

براغا البرتغالي

يونيون برلين الألماني

 

المجموعة الرابعة:

بينفيكا البرتغالي

إنتر ميلان الإيطالي

سالزبورغ النمساوي

ريال سوسيداد الإسباني

 

 

المجموعة الخامسة:

فينوورد الهولندي

أتلتيكو مدريد الإسباني

لاتسيو الإيطالي

سيلتيك الأسكتلندي

 

المجموعة السادسة:

باريس سان جيرمان الفرنسي

بروسيا دورتموند الألماني

إي سي ميلان الإيطالي

نيوكاسل يونايتد الإنكليزي

 

 

المجموعة السابعة:

مانشستر سيتي الإنكليزي

لايبزيغ الألماني

النجم الأحمر الصربي

يونغ بويز السويسري

 

المجموعة الثامنة:

برشلونة الإسباني

بورتو البرتغالي

شاختار دونيتسك الأوكراني

أنتويرب البلجيكي

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