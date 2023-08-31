قرعة دوري الابطال.. معارك في المجموعة الأولى والسادسة وصِدام لريال مدريد وسهلة لبرشلونة
شفق نيوز/ جرى اليوم الخميس حفل سحب قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024.
وتقام المباراة النهائية للبطولة على ملعب ويمبلي في لندن، مطلع يونيو/حزيران 2024.
المجموعة الأولى:
بايرن ميونخ الألماني
مانشستر يونايتد الإنكليزي
كوبنهاغن الدنماركي
غلطة سراي التركي
المجموعة الثانية:
إشبيلية الإسباني
أرسنال الإنكليزي
بي إس في إيندهوفن الهولندي
لينس الفرنسي
المجموعة الثالثة:
نابولي الإيطالي
ريال مدريد الإسباني
براغا البرتغالي
يونيون برلين الألماني
المجموعة الرابعة:
بينفيكا البرتغالي
إنتر ميلان الإيطالي
سالزبورغ النمساوي
ريال سوسيداد الإسباني
المجموعة الخامسة:
فينوورد الهولندي
أتلتيكو مدريد الإسباني
لاتسيو الإيطالي
سيلتيك الأسكتلندي
المجموعة السادسة:
باريس سان جيرمان الفرنسي
بروسيا دورتموند الألماني
إي سي ميلان الإيطالي
نيوكاسل يونايتد الإنكليزي
المجموعة السابعة:
مانشستر سيتي الإنكليزي
لايبزيغ الألماني
النجم الأحمر الصربي
يونغ بويز السويسري
المجموعة الثامنة:
برشلونة الإسباني
بورتو البرتغالي
شاختار دونيتسك الأوكراني
أنتويرب البلجيكي