تحديث جديد لقائمة المنتخب العراقي.. أرنولد يستدعي لاعبين جديدين للملحق

شفق نيوز- بغداد

أعلن مدرب المنتخب العراقي، غراهام أرنولد، يوم الأربعاء، تحديث قائمته استعداداً لخوض مواجهة الملحق العالمي الحاسم المؤهل إلى نهائيات كأس العالم، حيث قرر استدعاء كل من ميثم جبار وكرار نبيل لتعزيز صفوف أسود الرافدين في هذه المرحلة المهمة.

وتأتي هذه الإضافات في إطار سعي الجهاز الفني لتدعيم الخيارات الفنية وتوفير أكبر قدر من الجاهزية قبل خوض التحدي المرتقب، الذي يمثل محطة مفصلية في مشوار التأهل.

وكان أرنولد قد أعلن، مساء الاثنين الماضي، قائمة منتخب العراق لكرة القدم للملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

وضمّت التشكيلة كلاً من: كميل سعدي، أحمد باسل، وفهد طالب لحراسة المرمى.

وفي خط الدفاع: ريبين سولاقا، مناف يونس، آكام هاشم، زيد تحسين، فرانس بطرس، حسين علي، أمير العماري، ميرخاس دوسكي، وأحمد مكنزي.

وفي الوسط والهجوم: حسن عبد الكريم، إيمار شير، بيتر كوركيس، زيد إسماعيل، كيفن يعقوب، زيدان إقبال، يوسف الأمين، إبراهيم بايش، ماركو فرج، علي جاسم، علي الحمادي، أيمن حسين، علي يوسف، ومهند علي.

إلى ذلك، شهدت قائمة المنتخب العراقي تغييرات عدة في ما يخص المواجهات الرسمية، تمثلت باستبعاد عدد من اللاعبين واستدعاء أسماء جديدة لتعويضهم قبل الاستحقاق المرتقب.