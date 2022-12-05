"تحالف عربي مدهش" للاستحواذ على ليفربول: الصفقة تتجاوز 3 مليارات جنيه استرليني

شفق نيوز / كشفت صحيفة بريطانية، اليوم الاثنين، عن "عملية استحواذ ضخمة" تدور في الأفق لنقل ملكية نادي ليفربول الإنجليزي إلى "تحالف عربي مدهش" يضم سعوديين وقطريين، قد يصل قيمته إلى 3.2 مليار جنيه إسترليني.

وتملك مجموعة "فينواي سبورتس" الأمريكية نادي ليفربول، لكنها أعلنت إنها ستأخذ في الاعتبار إتاحة الفرصة لمساهمين جدد.

ونشرت الصحيفة الإنجليزية تقريراً قالت فيه إن شراكة محتملة بين شخصيات بارزة في السعودية وقطر، تقوم حالياً بالتخطيط لشراء العملاق الإنجليزي، بعدما أبدى ملاك النادي استعدادهم لبيعه في حال الحصول على عرض مادي كبير.

وبينت أن العرض المشترك من الجانبين السعودي والقطري قد يصل إلى 3.2 مليار جنيه إسترليني.

وأوضحت أن مجموعة "فينواي سبورتس" اشترت ليفربول في 2010 مقابل 300 مليون جنيه إسترليني، بينما في حال تمت إجراءات البيع خلال الأسابيع المقبل سيجني ملاك النادي أرباحاً طائلة.

وتعرَّض مُلاك ليفربول لانتقادات كبيرة بعد موافقتهم على المشاركة في دوري السوبر الأوروبي من طرف جماهير ليفربول، وهو ما دفعهم للانسحاب من المشروع.

وأكملت مجموعة "فينواي سبورتس"، التي تمتلك أيضاً فريق بوسطن رد سوكس المنافس في دوري البيسبول الأمريكي، الاستحواذ على ليفربول من المالكين السابقين توم هيكس وجورج جيليت مقابل 300 مليون جنيه إسترليني (343.56 مليون دولار) في عام 2010.

ومنذ استحواذ مجموعة "فينواي سبورتس" على ليفربول، فاز النادي بأول لقب له في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2019-2020 بينما وصل أيضاً إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات تحت قيادة المدرب يورغن كلوب وفاز باللقب في عام 2019.

وتابعت الصحيفة: "يُعتقد أن استحواذ تود بوهلي وكليرليك على تشيلسي بقيمة 2.5 مليار جنيه إسترليني في وقت سابق من هذا العام قد أثار الاهتمام بين مالكي بعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيكون التحالف "السعودي القطري" سيكون مستعداً لفتح المزايدة على ليفربول عند 3.2 مليار جنيه إسترليني.

ومع ذلك تشعر المصادر القريبة من الصفقة بالثقة من أن "عملية الاستحواذ" والعقود قد يتم توقيعها من قِبل رابطة الدوري الإنجليزي وممثلي التحالف "السعودي القطري"، في أعقاب استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نيوكاسل يونايتد في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.